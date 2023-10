Os democratas que boicotam quem pensa de maneira diferente

É curioso como normalmente as pessoas que dizem que não gostam de rótulos são as mais rápidas a colar rótulos nas costas das outras. E, nos tempos que correm, uma das formas mais fáceis e eficazes de diabolizar alguém é colar-lhe o rótulo de “extrema-direita”.

Por estes dias, a Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, organizou uma feira do livro “independente” (lá está outro rótulo) no mercado local, com a participação de cerca de 80 editoras e livreiros.

A presidente da Junta, Madalena Natividade, elogiou ao DN a iniciativa, “marcada pela originalidade, misturando também convidados mediáticos, muito apreciados pelo público, com temáticas inesperadas”. E concluía: “Vai ser uma festa”.

Acontece que nem todos viram a questão sob essa perspetiva e houve quem

não gostasse do nome de uma dessas personalidades.

“Pelo menos três entidades convidadas (uma editora e duas livrarias) recusaram-se a marcar presença na sessão de encerramento da Festa do Livro Independente da freguesia de Arroios, este domingo à tarde, por um dos oradores do evento ser o politólogo e historiador Jaime Nogueira Pinto”, noticiou o Observador. Os contestatários acusavam Nogueira Pinto de ser “um expoente da extrema-direita”.

Se perguntassem a esta editora e livreiros por que motivo “boicotaram” a dita sessão, provavelmente eles responderiam dizendo que um representante da “extrema-direita” constitui uma ameaça à democracia. Mas o_que é_verdadeiramente espantoso é que eles próprios regem-se por princípios muito pouco democráticos. Ninguém tem dúvidas de que, se pudessem, silenciavam, como tentaram, todos esses perigosos elementos da “extrema-direita”.

Quanto a Jaime Nogueira Pinto, ia falar sozinho? Ia fazer um comício? Ia fazer propaganda ao Chega ou a algum outro partido de direita? Ia apelar à instauração de uma ditadura fascista? Preparem-se: ia conversar com Pacheco Pereira sobre banda desenhada!

Fica bem claro o conceito de democracia destes ditos “independentes”. Respeitar a opinião dos outros? Claro que sim... desde que ela não seja muito diferente da nossa.