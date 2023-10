A Europa não espera por nós

Braga é a primeira equipa a entrar em ação (17h45) frente ao Union Berlim, um pouco mais tarde (20h00) o Benfica joga em Itália frente ao Inter Milão. Amanhã, é dia do FC Porto receber no Dragão o Barcelona.

A primeira jornada da Liga dos Campeões foi uma desilusão para Braga e Benfica, que foram derrotados, em casa, pelo Nápoles (1-2) e Salzburgo (0-2). Depois dessa entrada em falso, têm a obrigatoriedade de fazer melhor e tentar dar novo ímpeto às respetivas campanhas europeias. Só os azuis e brancos estiveram ao nível habitual e venceram fora (1-3) o Shakhtar Donetsk. O jogo que o Braga realizou frente ao campeão italiano merecia um resultado positivo. Não aconteceu, mas fica a ideia de que a equipa portuguesa pode pontuar frente aos alemães, que ocupam o modesto 11.º posto na Bundesliga, e perderam os últimos cinco jogos. Talvez seja o adversário mais acessível do grupo, já que a seguir tem dose dupla com o Real Madrid. O Braga e o Union Berlim já se defrontaram a época passada na Liga Europa e venceram um jogo cada. É a primeira vez que a equipa alemã disputa a Liga dos Campeões e vai utilizar o Olympiastadion, o estádio do grande rival Hertha. Trata-se de uma velha rivalidade anterior à queda do Muro de Berlim, quando o Hertha estava na parte ocidental (RFA) e o Union no lado oriental (RDA). Outra particularidade é que nos 13 jogos disputados pelo Braga na fase de grupos nunca houve um empate.

O Benfica regressa ao Estádio Giuseppe Meazza para defrontar o Inter Milão, que foi o seu carrasco na época passada. Os adeptos compreendem que pode haver um jogo mau como aconteceu com o Salzburgo, mas dificilmente aceitam falta de atitude. Espera-se, por isso, que a equipa recupere o espírito de campanha da fase de grupos da época passada e inverta a situação. A equipa de Inzaghi está a fazer um bom início de época, é muito forte em casa e lidera o campeonato com os mesmos pontos do Milan. Perdeu apenas um jogo, mas mostrou grande “poder de fogo” com 19 golos marcados em sete partidas e apenas três sofridos. O técnico dos nerazzurri mostrou que está preparado para receber o Benfica: “Conhecemos os princípios de jogo deles. Trata-se de uma equipa intensa e veloz em todas as zonas do campo. Teremos de abordar bem o jogo, ler os momentos e estar preparados. No ano passado colocaram-nos dificuldades, com a sua capacidade técnica. Será preciso um Inter de excelência para vencer”, frisou.

O treinador do Benfica considerou que “é um desafio jogar contra eles. Não perderam muitos jogadores e praticam um bom futebol, estiveram perto de vencer a final ao Manchester City”, lembrou Roger Schmidt. O técnico reconheceu as dificuldades, mas está confiante: “Temos agora mais experiência em jogos internacionais e tentamos sempre jogar bom futebol. Não temos só um estilo de jogo e podemos influenciar a história do encontro. Temos de ter uma boa abordagem e mostrar o nosso melhor futebol”, concluiu. Uma eventual derrota em Itália deixa os encarnados com um pé fora da liga milionária.

Há jogo grande no Dragão com a visita do Barcelona, reforçado com João Félix e João Cancelo. Sempre que o assunto é Liga dos Campeões o FC Porto parece que ganha vida nova, pelo que a derrota com o Benfica para o campeonato não terá qualquer peso no embate frente aos catalães. O problema de Sérgio Conceição é saber se tem uma dupla de centrais para ir a jogo. Depois de ter sido eliminado na fase de grupos nas últimas duas épocas, o Barcelona quer inverter esse registo e um, eventual, triunfo no Porto seria um passo importante para chegar aos oitavos de final. Começou bem ao golear (5-0) o Antuérpia, o que deixou o técnico Xavi Hernández satisfeito. “Todos os meus jogadores estão a divertir-se. Estamos a jogar melhor futebol do que antes, provavelmente o melhor futebol desde que assumi o cargo de treinador”, reconheceu Xavi, que não vai contar com De Jong, Pedri e Raphinha por lesão.

Liga Europa Na quinta-feira, o Sporting recebe em Alvalade (17h45) a Atalanta, atual 5.ª classificada da Serie A italiana, com o objetivo de vencer e assumir a liderança do grupo. Em termos teóricos, estas são as equipas mais fortes do grupo, mas apenas o primeiro classificado segue diretamente para os oitavos de final, o segundo tem de disputar um play-off com as equipas eliminadas na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sturm Graz (Áustria) e Raków (Polónia) integram o grupo dos leões.