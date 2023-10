Angola isenta 98 países de visto turístico

Um decreto presidencial em Angola passa a dispensar o visto de turismo, até agora necessário, a 98 países, Portugal incluído, para entrar naquele país africano.

A isenção diz respeito a um período de até 30 dias por entrada e de até 90 dias por ano. Só na Europa, são 35 os países que deixam de estar obrigados a visto.

Rússia, Noruega, Turquia, Estados Unidos, Canada, Brasil, Argentina, México, Brasil, China e Austrália são alguns dos países da lista de isentos.

Os cidadãos, que estejam a viajar a título turístico, terão, no entanto, de cumprir as "formalidades aplicáveis nos postos de fronteira", como apresentar passaporte com validade superior ao período de estadia e certificado internacional de vacina sempre que justifique.

Aléns de dispensar o visto turístico a 98 países, o governo angolano, através do mesmo decreto presidencial, vem simplificar os procedimentos a cidadãos cujo país de origem não esteja nesta lista

Assim, foi dada orientação às missões diplomáticas e consulares para adotarem um "atendimento simplificado e desburocratizado" que garanta a concessão de vistos de turismo num prazo inferior a três dias úteis.