Resposta do Governo à falta de professores passa por estágios remunerados até 1.600 euros

O Ministério da Educação está a negociar com os sindicatos uma proposta para que os estágios de professores sejam remunerados em valores que podem chegar aos 1.600 euros.

A medida pretende atrair os jovens para a carreira docente e diminuir a crescente falta de professores nas escolas.

Sublinhe-se que depois da licenciatura em educação, os alunos seguem para um mestrado em ensino de dois anos letivos, sendo que o último ano deverá passar a ser um estágio numa escola, que, se a proposta do Governo for aprovada, passa a ser remunerado ao nível de um professor no 1.º escalão da carreira, ou seja, 1.604 euros brutos.

O Ministério da Educação acredita que o projeto de lei seja publicado ainda este ano e que os mais de dois mil alunos que agora começaram o seu mestrado na área de formação de professores estejam nas escolas já no próximo ano letivo.

A medida também os educadores de infância que poderão estar a fazer o seu estágio em creches no próximo ano letivo, permitindo, assim, aumentar o número de vagas para crianças.