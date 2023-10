Póvoa de Varzim. Retomadas buscas no mar e em terra por desaparecidos

As buscas pelo casal desaparecido desde sexta-feira em Póvoa de Varzim foram retomadas esta segunda-feira.

No domingo, as buscas, que tiveram o apoio de um helicóptero da Força Aérea, foram interrompidas pelas 20h00 "sem que se tivesse encontrado" o casal.

Em comunicado a Autoridade Marítima Nacional referiu serem desconhecidas as causas que estiveram na origem do desaparecimento, cujo alerta foi dado no sábado, depois de se ter apurado que a mulher, cujo corpo foi encontrado na sexta-feira à tarde no mar em Vila do Conde, estaria acompanhada por um homem e mulher, seus familiares, que estavam desde então incontactáveis.