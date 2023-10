Projeto da FPF promove atividade física e dá material desportivo a escolas

Foi lançado esta segunda-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol, o projeto “Hora dos Super Quinas”, em cerca de 300 escolas de ensino básico, que procura aumentar as horas de atividade física das crianças dando formação a professores e “kits” com material desportivo.

Esta iniciativa visa “desenvolver as competências motoras das crianças do primeiro ciclo” com uma “oferta de atividade física e desportiva nas atividades de enriquecimento curricular”, também conhecidas como AEC.

O projeto consolida uma parceria com 22 associações distritais e regionais de futebol e chega a cerca de 300 escolas, incluindo, além da prática desportiva, sensibilização para questões de nutrição e do sono.

Os professores que fazem parte da iniciativa tiveram a oportunidade de receber formação na Cidade do Futebol, em Oeiras. As escolas aderentes receberam dois “kits” de material, com bolas, bolas de ténis, arcos, cordas, coletes e cones, além de um manual digital com atividades propostas.

Antes do arranque, marcado para esta segunda-feira, um projeto-piloto em janeiro chegou a mais de 1300 crianças.

O diretor federativo André Seabra classificou os primeiros resultados desta iniciativa que pretende “combater o sedentarismo e melhorar a literacia motora das crianças em Portugal” como “incríveis”.

“Demonstraram que uma sessão adicional por semana de prática de exercício conseguiu promover uma melhoria significativa nas habilidades motoras fundamentais das crianças”, explicou.