Dívida pública cai 0,5 mil milhões em agosto

A dívida pública, na ótica de Maastricht, diminuiu 0,5 mil milhões de euros, em agosto, para 280,5 mil milhões de euros. Os alertas foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP) e diz que "esta evolução refletiu o decréscimo dos títulos de dívida (-0,6 mil milhões de euros), sobretudo de longo prazo".

Os ativos em depósitos das administrações públicas reduziram-se 47 milhões de euros.

Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 0,4 mil milhões de euros, para 255,3 mil milhões de euros.

A dívida pública, refira-se, "traduz o nível de endividamento das administrações públicas e compreende as suas responsabilidades face aos restantes setores residentes da economia e do resto do mundo", segundo o BdP.