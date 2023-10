'Jogos Asiáticos' de Hangzhou são os primeiros "inteligentes" da História

Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China

“Os primeiros Jogos ’Inteligentes’ da História” – eis como alguns jornalistas classificam a 19.ª edição dos Jogos Asiáticos que decorrem na cidade chinesa de Hangzhou. De facto, é inédito o conceito de “inteligência” que esta grande competição desportiva pôs em prática, com o apoio da tecnologia 5G, da “Internet das Coisas”, de “big data” e “blockchain”, de IA (inteligência artificial). Enfim, todos os recursos tecnológicos mais avançados, dentro e fora dos estádios, com a apresentação de muitas novidades, o que tem levado alguns observadores a afirmar que estes Jogos asiáticos não são apenas uma competição desportiva, mas também uma montra do desenvolvimento da tecnologia digital da China.

Hangzhou é conhecida como a "cidade digital" da China, e a província de Zhejiang, onde se localiza, é pioneira na modernização ao estilo chinês e está a criar novas vantagens comparativas no âmbito do desenvolvimento através da inovação. Neste sentido, os "Jogos Asiáticos Inteligentes" são uma boa janela para mostrar a modernização chinesa.

Tomemos como exemplo a inovação digital. As estatísticas mostram que, em 2022, o valor acrescentado das principais indústrias da economia digital de Hangzhou ultrapassou, pela primeira vez, os 500 mil milhões de yuans (cerca de 65 mil milhões de euros), atingindo 507,6 mil milhões de yuans, o que representa 27,1% do PIB. No mesmo ano, o valor acrescentado das principais indústrias da economia digital de Zhejiang atingiu 897,7 mil milhões de yuans (cerca de 116 mil milhões de euros), representando 11,6% do PIB.

A inovação é a principal força motriz da modernização da China, como estes Jogos mostram. Nos últimos cinco anos, o volume do investimento chinês em I&D (Investigação & Desenvolvimento) aumentou de 2,1 por cento para mais de 2,5 por cento, e a taxa de contribuição do progresso científico e tecnológico aumentou para mais de 60 por cento. Estão continuamente a surgir novas conquistas de inovação em domínios como os voos espaciais tripulados, os supercomputadores e a informação quântica.

Segundo o Relatório do Índice Global de Inovação 2023, divulgado no passado dia 27 pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a China ocupa o 12.º lugar neste ranking, sendo a única economia de rendimento médio entre as 30 primeiras.

Responsáveis chineses sublinham que “todo o desenvolvimento é para o povo” e que, a partir destes "Jogos Asiáticos inteligentes", as pessoas também podem descobrir a natureza da modernização chinesa, igualmente centrada na sociedade

A província de Zhejiang está a promover um desenvolvimento de alta qualidade e a construir zonas de demonstração de prosperidade comum.

Como afirmou o presidente interino do Conselho Olímpico da Ásia, Raja Randhir Singh: “Acredito que todos os participantes dos Jogos Asiáticos de Hangzhou levarão uma memória inesquecível para o resto das suas vidas.”

Atualmente, a instabilidade e a incerteza do mundo têm vindo a agravar-se. E as pessoas também enfrentam desafios globais mais rigorosos.

Para fazer face a estes desafios, é necessário um impulso para o desenvolvimento.

As características inovadoras, ecológicas e humanistas dos Jogos Asiáticos de Hangzhou não só reflectem as conquistas da modernização ao estilo chinês, como também se tornarão em força motrizo para a China implementar o seu novo conceito de desenvolvimento e promover um desenvolvimento de alta qualidade.