Jovem escala ponte 25 de abril para fotografar e obriga ao corte do trânsito

Na manhã de domingo foi detido um jovem de 26 anos, de nacionalidade russa, no tabuleiro rodoviário da Ponte 25 de Abril, no sentido Sul-Norte, após ter escalado dezenas de metros desde uma zona rochosa e o primeiro pilar do lado Sul da ponte.

Apesar de o jovem não ter escalado sozinho, e terem sido vistas mais pessoas a fazê-lo, este foi o único apanhado.

O crime, que pode vir a ser tipificado como introdução a lugar vedado ao público, levou ao corte da circulação.

A situação foi detetada pelas 07h00 e obrigou a Polícia de Segurança Pública (PSP) a mobilizar de imediato meios, nomeadamente junto ao posto de trânsito que fica à entrada do tabuleiro da ponte, no lado sul.

O jovem conseguiu escalar dezenas de metros do pilar, passar o tabuleiro ferroviário e chegar ao local de circulação de automóveis mas, por essa altura, já a PSP tinha ordenado o corte total no sentido Sul-Norte, das circulações ferroviária e rodoviária.

O jovem tinha na sua posse pelo menos duas máquinas fotográficas e um telemóvel e justificou o crime praticado com a intenção de fotografar na ponte.

Foi notificado para se apresentar, hoje, a juiz no Campus de Justiça de Lisboa.



Recorde-se que em abril de 2022 a PSP deteve cinco jovens ingleses que foram apanhados após terem escalado a mesma ponte, chegando a uma altura de 200 metros. Eram praticantes de parkour, um desporto radical, e publicaram vídeos na internet.