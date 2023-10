Ericeira recebe a elite do surf

A praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, recebe esta semana alguns dos melhores surfistas do mundo para a quinta e penúltima etapa do Challenger Series. Frederico Morais e Teresa Bonvalot vão surfar por um lugar no circuito mundial em 2024.

O EDP Vissla Ericeira Pro 2023 começou ontem e vai ser determinante para definir o ranking do Challenger Series. Até dia 8, os surfistas têm mais uma oportunidade para conquistar pontos que assegurem um lugar no World Championship Tour (WCT) do próximo ano, e há dois portugueses a lutar por esse objetivo. Estão em jogo dez vagas na prova masculina e cinco na feminina.

O americano Cole Houshmand e a australiana Sally Fitzgibbons lideram o Challenger Series e participam na prova portuguesa. Estão igualmente presentes oito portugueses, com destaque para Frederico Morais, atual 5.ºclassificado do ranking, que pretende assegurar uma das dez vagas que valem a entrada no circuito mundial no próximo ano. “Competir em casa é muito especial. Há sempre pressão porque quero brilhar. Desde novo que surfo em Ribeira d’Ilhas, é uma onda de que gosto muito, sinto-me à vontade, por isso tem tudo para correr bem”, disse Kikas, que entra em ação na segunda ronda (amanhã) contra o australiano Mikey McDonagh e o francês Justin Becret. A prova conta ainda com os wildcards Henrique Pyrrait, Martim Nunes e Joaquim Chaves

Depois de ter ficado a um lugar da qualificação o ano passado, Teresa Bonvalot quer ser a primeira surfista portuguesa a estar no WCT. Está atualmente no 11.º lugar do ranking e precisa de ficar entre as cinco primeiras para seguir para o Championship Tour 2024. “Sabe sempre bem surfar em casa, nas nossas ondas inacreditáveis. Estou tranquila, pode acontecer muita coisa. É tentar surfar o mais leve possível e aproveitar cada momento, fazendo o que mais gosto, que é competir”, disse a surfista, que defronta amanhã Francisca Veselko, a francesa Vahine Fierro e a canadiana Erin Brooks.

No primeiro dia de provas, a portuguesa Francisca Veselko venceu o seu heat e avançou para a segunda ronda. Para trás ficaram Yolanda Hopkins e Carolina Mendes, que não conseguiram encontrar com as melhores ondas e acabaram prematuramente eliminadas.

Devido às condições de mar, com ondas perfeitas, mas de pequena dimensão, a prova será reatada apenas na manhã de terça-feira.