Espanha. Encontrados com vida cinco desaparecidos no incêndio em discoteca de Múrcia

Foram encontradas com vida três das cinco pessoas que estavam desaparecidas desde a madrugada de domingo, quando deflagrou um incêndio numa discoteca em Múrcia, Espanha.

Segundo avança o jornal espanhol, El pais, os sobreviventes contactaram os familiares durante a noite e encontram-se bem de saúde.

O incêndio fez 13 mortos e 14 feridos e deflagrou no estabelecimento de diversão noturna La Fonda e propagou-se às discotecas Teatre e Golden.

Devido à tragédia foram decretados três dias de luto na região.

O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lamentou as mortes no incêndio na discoteca Teatre. "Lamento muito e quero acompanhar a dor dos familiares das vítimas do incêndio", escreveu na rede social X (antigo Twitter).