Casos de covid-19 aumentam 40% mas mortes caem 50% no mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) voltou a manifestar a sua preocupação com a evolução da covid-19 nesta quarta-feira, especialmente à medida que o inverno se aproxima no hemisfério norte e os números de casos graves e hospitalizações aumentam. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou durante uma conferência de imprensa que, em menos de dois anos desde o auge da pandemia, a taxa de vacinação entre os grupos mais vulneráveis continua a ser baixa.

Ghebreyesus também alertou que, em muitos países, tanto as hospitalizações quanto as admissões em unidades de terapia intensiva têm aumentado nos últimos 28 dias, especialmente na Europa e na América. E enfatizou que, embora a covid-19 possa não ser mais uma crise aguda como era há dois anos, isso não significa que devamos ignorá-la.

Atualmente, cerca de dois terços da população mundial completaram a vacinação, enquanto apenas um terço recebeu pelo menos uma dose de reforço. Maria Von Kerkhove, responsável pelo departamento técnico de combate à covid-19 da OMS, destacou que os dados disponíveis para monitorizar a circulação do vírus estão a tornar-se cada vez mais escassos, já que muitos países estão a reduzir a vigilância.

Embora as subvariantes atualmente em circulação estejam relacionadas com a variante Ómicron, nenhuma delas se tornou claramente dominante. Isso significa que a situação da pandemia ainda é incerta e as autoridades de saúde devem permanecer vigilantes e continuar a promover medidas de prevenção, como a vacinação e o uso de máscaras, especialmente durante o inverno.

Segundo o relatório da OMS, no último período de 28 dias (31 de julho a 27 de agosto de 2023), mais de 1,4 milhões de novos casos de covid-19 e mais de 1.800 mortes foram relatados à OMS, um aumento de 38% e uma diminuição de 50%, respetivamente, em comparação com os 28 dias anteriores. A 27 de agosto passado, mais de 770 milhões de casos confirmados e mais de 6,9 milhões de mortes tinham sido relatados globalmente. Três regiões da OMS relataram aumentos no número de casos, enquanto duas regiões relataram diminuições. Enquanto três regiões da OMS relataram diminuições no número de mortes, o Mediterrâneo Oriental e as regiões do Pacífico relataram aumentos nas mortes.

«A covid-19 continua a ser uma grande ameaça e a OMS insta os Membros a não desmantelar as suas infraestruturas estabelecidas para a covid-19. É crucial manter o alerta precoce, a vigilância e notificação, rastreio de variantes, prestação de cuidados clínicos precoces, administração de reforços de vacinas paragrupos de alto risco, melhorias na ventilação e comunicação regular», frisa a OMS, sendo que alerta para o facto de que, atualmente, os casos notificados não representam com precisão as taxas de infeção devido à redução nos testes e relatórios globalmente. Durante este período de 28 dias, 39% (92 de 234) dos países notificaram pelo menos um caso à OMS – uma proporção que vem a diminuir desde meados de 2022.

Segundo a OMS, a nível regional, o número de novos casos notificados no período de 28 dias aumentou em três das cinco regiões da OMS: a Região Europeia (+39%), a Região do Pacífico Ocidental (+52%) e a Região Leste (+113%); enquanto o número de casos diminuiu em duas regiões da OMS: a Região Africana (-76%) e a região do Sudeste Asiático (-48%). O número de novas mortes notificadas no período de 28 dias diminuiu em três regiões: a Região Africana (-73%), a Região do Sudeste Asiático (-51%) e a Região Europeia (-43%); enquanto o número de mortes aumentou em duas regiões da OMS: o Mediterrâneo Oriental (+33%) e Região do Pacífico Ocidental (+9%).

A nível nacional, o maior número de novos casos notificados no período de 28 dias ocorreu na República da Coreia (1 296 710 novos casos; +73%), Itália (26 998 novos casos; +81%), Reino Unido (26 264 novos casos; +89%), Austrália (20.628 novos casos; -33%) e Singapura (20.432 novos casos; -12%). Os mais altos número de novas mortes em 28 dias foram relatados na República da Coreia (596 novas mortes; +199%), Itália (192 novas mortes; +45%), Federação Russa (158 novas mortes; -37%), Austrália (145 novas mortes; -62%) e China (135 novas mortes; +193%).

A nível global, durante o período de 28 dias analisado (24 de julho a 20 de agosto de 2023), 27 dos 234 países reportaram à OMS um total de 55 728 novas hospitalizações, e 23 dos 234 países notificaram à OMS um total de 615 novas hospitalizações em unidades de cuidados intensivos (UCI). Isso representa um aumento de 40% nos internamentos e uma diminuição de 33% nos internamentos em UCI, respetivamente, face ao período anterior de 28 dias (26 de junho a 23 de julho de 2023). l

