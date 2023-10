Incêndio em Viseu dado como controlado

O incêndio que deflagrou, na tarde de domingo, na zona de Barreiros e Cepões, no concelho de Viseu, foi dado como controlado pelas 17h.

O combate às chamas chegou a ser combatido por mais de 300 operacionais e dez aeronaves.

O alerta foi dado pelas 14h04, e, pelas 19h20, estão no local 172 operacionais, apoiados por 56 viaturas e quatro aeronaves.

De acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas no concelho podem atingir 32º neste domingo.