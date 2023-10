Portugal perde frente à Austrália

A Seleção Nacional de râguebi foi derrotada, este domingo, frente à Austrália, na quarta jornada do grupo C do Mundial de Râguebi, por 34-14.

Os “wallabies” sobrepuseram-se aos “lobos”, sobretudo nos dez minutos de ausência de Pedro Bettencout, depois de um cartão amarelo na primeira parte. Durante esse período os australianos conseguiram três ensaios que encaminharam o desfecho do encontro em Saint-Étienne.

Apesar de um apoio intenso por Portugal nas bancadas, a Austrália, que precisava de vencer a Portugal com ponto de bónus para manter esperanças no apuramento, alcançou logo a vantagem aos três minutos numa penalidade de Ben Donaldson.

Com este resultado, a Austrália soma os quatro pontos da vitória e o ponto de bónus por ter conseguido chegar aos quatro ensaios na partida, ficando à condição no segundo lugar, que garante apuramento. Os “wallabies” aguardam agora o desfecho do jogo entre Portugal e as Fiji. A última jornada está agendada para o próximo domingo, contando ainda com um duelo entre País de Gales e Geórgia.