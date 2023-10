Seleção Nacional de râguebi defronta este domingo a Austrália

A seleção portuguesa de râguebi defronta, este domingo, a Austrália, bicampeã mundial, às 16h45 (hora de Lisboa), em Saint-Étienne, para a quarta jornada do Grupo C do Mundial França2023.

Seleção australiana já foi eliminada da competição, depois de perder frente ao País de Gales (40-6), o que pode ser positivo para Portugal, admitiu o treinador adjunto da seleção nacional, Luís Pissarra.

A Austrália é o único rival do Grupo C do Mundial de râguebi com o qual Portugal nunca se cruzou, apesar de já ter defrontado uma “equipa” secundária do país, na preparação para o Mundial.

Os “lobos” garantiram o empate com a Geórgia por 18-18, no sábado passado, esperando assim alcançar a vitória frente aos “wallabies”, tendo já encontro marcado com Fiji a 8 de outubro em Toulouse.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início a 8 de setembro e termina a 28 de outubro.