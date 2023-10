Sporting vence Farense e isola-se na liderança do campeonato

O Sporting venceu, este sábado à noite, por 3-2 o Farense, que jogou em casa.

O marcador foi inaugurado aos 21 minutos por Gyökeres, na conversão de uma grande penalidade, depois da expulsão de Gonçalo Silva do Farense.

O Sporting aumentou a avantajem aos 35 minutos com um golo de Pedro Gonçalves, mas Mattheus Oliveira reduziu para 2-1 logo a seguir, aos 37 minutos.

Na segunda parte, o Farense consegue igualar com novo golo de Mattheus Oliveira aos 55 minutos. É já só em cima do apito final aos 90 que novo penálti dá o terceiro golo ao Sporting e sela o resultado no 3-2.

Com esta vitória, o Sporting fica no topo da classificação, com 19 pontos, mais um do que o Benfica e mais três do que o FC Porto, enquanto o Farense está em 12.º, com seis.