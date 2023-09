Vila do Conde. Buscas por casal que estaria com mulher encontrada morta

As autoridades estão a realizar buscas, em terra e no mar, por um homem e uma mulher, com cerca de 65 anos, na Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

O alerta para o desaparecimento do casal foi dado este sábado depois de se ter apurado que a mulher, cujo corpo foi encontrado na sexta-feira à tarde no mar em Vila do Conde, estaria acompanhada por um homem e mulher, seus familiares, que estão incontactáveis.

O carro onde seguiriam os três continua estacionado no mesmo local, onde na sexta-feira à tarde terá sido deixado, junto ao porto de pesca da Póvoa de Varzim.

As buscas estão a ser levadas a cabo com o apoio de um helicóptero da Força Aérea Portuguesa e a mota de água Salva-vidas. Em terra, estão envolvidos vários meios da Polícia Marítima, Bombeiros, PSP e GNR.

“Ainda não temos muitos pormenores. Sabemos que estariam todos juntos. Desconhecemos o que aconteceu, mas sabemos que uma das pessoas foi encontrada sem vida, no mar”, afirmou, ao Jornal de Notícias, a comandante das capitanias da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde.