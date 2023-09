Gaia. Equipa de mergulhadores realiza buscas por jovem desaparecido no rio Douro

Um jovem desapareceu no rio Douro, este sábado à tarde, na zona da Praia do Areinho, em Oliveira do Douro, Gaia.

Um outro jovem foi resgatado na mesma zona.

Uma equipa de mergulhadores dos Sapadores de Gaia estão a realizar buscas.

Para o local, foram também mobilizados bombeiros de Avintes e a Polícia Marítima.