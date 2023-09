Os Lobos mostram a sua raça com a oval

A seleção nacional continua a surpreender o mundo do râguebi pela qualidade do seu jogo, compromisso e espírito de luta. A imprensa francesa referiu-se a uma lufada de ar fresco no Mundial e a inglesa considerou o jogo frente Geórgia (18-18) como um dos mais emocionantes do torneio. A esses elogios junta-se o facto de Jerónimo Portela, o jovem estudante universitário, de 22 aos anos, ter sido eleito Player of the Match.

Portugal procura a primeira vitória num Mundial. O jogo frente à Austrália, no domingo, às 16h45 (RTP2), é de elevada dificuldade, mas a seleção que já foi campeã do mundo duas vezes está a fazer o pior campeonato da sua história. «Quando o animal está ferido, ou mata ou morre», alertou Luís Pissara, treinador adjunto. Pode acontecer que a Austrália entre em campo já eliminada do torneio e, nesse caso, isso pode facilitar a tarefa dos bravos portugueses. É de acreditar nos Lobos! A jogar em casa, a França tem massacrado os adversários e é a única a ter já presença garantida nos quartos de final do Mundial.