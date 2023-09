Ensino Superior. Quase 50 mil alunos colocados

Quase 50 mil alunos foram colocados ao longo do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior.

Este sábado foram publicados os resultados da terceira fase do concurso de acesso, no qual entraram mais 1.654 alunos.

No total 49.996 alunos conseguiram colocação numa instituição do Ensino Superior, sendo que existiam mais de 54 mil vagas.

No ano passado, tinham ingressado no ensino superior cerca de 50.300 através do mesmo concurso.

Recorde-se que na primeira fase entraram 49.438 estudantes e na segunda 8.190.