PSP detém ex-administrador do BPP para cumprir pena de seis anos de prisão

A PSP deteve um homem, de 53 anos, para cumprimento de seis anos de prisão por abuso de confiança, branqueamento e fraude fiscal.

“A PSP do Comando Distrital de Setúbal, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Setúbal, deteve hoje [sexta-feira] pelas 20H50, um homem de 53 anos, em execução de Mandado de Detenção para cumprimento de 6 anos de prisão efetiva”, lê-se no comunicado da PSP.

Segundo o jornal Observador trata-se do ex-administrador do BPP Fernando Lima, mas a PSP informa apenas que o mandado de detenção foi emitido e executado no âmbito de um “processo transitado em julgado, que decorreu trâmites no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Central Criminal de Lisboa, no qual o arguido fora condenado pela prática de crimes de abuso de confiança, branqueamento e fraude fiscal”.