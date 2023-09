Américo Aguiar investido cardeal pelo Papa

O novo bispo de Setúbal, Américo Aguiar, foi investido cardeal pelo Papa Francisco, este sábado, no consistório, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, tornando-se no 47.º cardeal português da História.

O até agora bispo auxiliar de Lisboa recebeu o anel e barrete cardinalícios, assim como a bula de criação, tendo-lhe sido atribuído o título da Igreja de Santo António de Pádua na Via Merulana, em Roma.