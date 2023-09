Circulação da Fertagus interrompida entre Foros de Amora e Coina

Encontra-se interrompida a circulaçãoferroviária da Fertagus, entre estações de Foros de Amora e Coina, devido a problemas de ordem técnica.

Fonte da Fertagus disse, à agência Lusa, que a interrupção nos dois sentidos ocorre desde as 19h15 e os comboios estão a fazer serviço entre Lisboa (Roma-Areeiro) e Foros de Amora, regressando a Lisboa, e entre Setúbal e Coina, com regresso à cidade do Sado.

Não se sabe, ainda, quando é que a circulação poderá ser estabelecida.