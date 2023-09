Eleitos dois novos vice-presidentes da bancada do PS

Foram eleitos, esta sexta-feira, dois novos dirigentes da bancada socialista: Rui Lage e Ricardo Pinheiro.

Votaram um total de 105 dos 120 deputados do grupo parlamentar do PS e Rui Lage, Ricardo Pinheiro e Luís Soares, ambos obtiveram uma aprovação de 85 votos favoráveis para vice-presidentes, enquanto que Luís Soares arrecadou 87 para as funções de presidente do Conselho de Administração do Grupo Parlamentar do PS.

Assim, Rui Lage substituirá como vice-presidente Francisco Rocha, que saiu do parlamento para desempenhar funções na Águas de Vila Real.

Já Ricardo Pinheiro vai substituir como “vice” Hugo Pires, que atualmente desempenha as funções de secretário de Estado do Ambiente.

Por sua vez, a presidência do Conselho de Administração do Grupo Parlamentar do PS vai passar a ser desempenhada pelo deputado Luís Soares, eleito por Braga, atual coordenador do PS na Comissão de Saúde.