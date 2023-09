Carta aberta a D. Amério Aguiar – Bispo de Setúbal

Setúbal trará a Vossa Excelência muitos desafios, é uma cidade cuja realidade económica e social é diversa e bastante complexa. Vossa Excelência Reverendíssima, D. Américo Aguiar, seja bem-vindo a Setúbal. Depois de um período de Sede Vacante que se iniciou no ano de 2022 a nomeação do Senhor Cardeal como Bispo da Diocese de Setúbal (cuja abrangência é enorme) traz alento e esperança para os setubalenses. Alguns terão agora mais coragem para seguir a sugestão do Papa Francisco “'Continuai para diante e não desanimeis! E se desanimares, bebei um copo de água e segui para a frente!”. Os setubalenses acreditam que haverá com O Senhor Cardeal uma relação de proximidade e que dará voz a quem não a tem, tal como fez o Bispo D. Manuel Martins – a quem os setubalenses reconhecem um importante legado.

É para Setúbal uma honra receber um futuro Cardeal – como dizia o Senhor Cardeal recentemente, “todas as funções são dignas”, mas acredito que tal só acontece porque o líder da Igreja Católica é o Papa Francisco, que nos tem vindo a habituar a decisões que não se coadunam com o costume. Só assim será possível trazer Todos, Todos, Todos para a Igreja. Setúbal é uma cidade privilegiada, com ativos difíceis de igualar, a natureza, a história, a localização, o turismo, mas há problemas que permanecem ao longo de décadas, terá certamente ouvido falar de alguns deles através de D. Manuel Martins – um Bispo com um legado incontornável na cidade e que permitiu que muitos daqueles que não têm voz passassem a falar. Setúbal trará ao Senhor Cardeal muitos desafios, é uma cidade cuja realidade económica e social é diversa e bastante complexa. São muitos e de diferentes naturezas os problemas que aqui se vivem, da segurança à saúde, da educação à habitação.

Os pedidos de apoio social aumentam a cada dia e acentuam-se as desigualdades sociais. 22% dos residentes no nosso concelho são idosos, o que traz uma preocupação acrescida nas respostas socias a esta população, quer no apoio domiciliário, quer nas respostas de Estruturas Residenciais para Idosos ou até mesmo nas Unidades de Cuidados Continuados Integrados – urge termos respostas de qualidade para proporcionar dignidade e bem-estar aos nossos setubalenses.

Estima-se que em Portugal mais de um milhão de pessoas vivem sozinhas, no nosso concelho já são 11% - o que requer uma estreita proximidade juntos destas famílias, muitas delas são pessoas idosas e sem qualquer rede de apoio. A resposta na área da saúde é outro problema grave. Setúbal está entre os piores distritos na fixação de médicos de família. Em 2022 havia cerca de 50 mil utente sem médico sem família. O Centro Hospitalar de Setúbal é outra preocupação que temos no nosso Concelho, as urgências são constantemente encerradas por falta de profissionais. Senhor Cardeal, nesta cidade há dois meses atrás viviam pessoas em barracas, em pleno século XXI, ano de 2023, também em 2023 ainda não há saneamento básico em todo o concelho de Setúbal. Havia muito mais a descrever sobre os problemas que nos afligem todos os dias e que vemos agudizarem-se de dia para dia, pessoas a viverem na rua porque não têm capacidade económica para pagar uma casa, cada vez mais pessoas a recorreram a Instituições para terem uma refeição quente, mas bem sei que também os conhece e que está sensibilizado para caminhar ao lado dos que mais precisam.

A Igreja Católica tem na sua génese uma enorme consciência social e através dela presta um apoio determinante e fundamental àqueles que mais precisam e que se encontram em situação de fragilidade. O trabalho desenvolvido pela Cáritas e pelas Misericórdias por todo o País são o melhor exemplo daquilo que aqui refiro – estas Instituições fazem um trabalho meritório diariamente e com isso contribuem para a diminuição das desigualdades sociais – este é um trabalho que tem de continuar a ser feito e a chegar a cada vez mais pessoas – caminharemos juntos para lá chegar. Sónia Leal Martins Vereadora do PSD na Câmara Municipal de Setúbal