Detida mulher suspeita de atear fogos em Viseu

A Polícia Judiciária deteve uma mulher, de 48 anos, por suspeitas da prática de quatro crimes de incêndio florestal, na manhã do dia 27 de agosto, na localidade de Vila Cova à Coelheira, Viseu.

A mulher, com a ajuda de um homem, que já foi detido no dia 5 deste mês, ateou quatro fogos entre, com recurso a chama direta, numa uma zona com vasta mancha florestal, explica a autoridade, em comunicado.

A mulher será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.