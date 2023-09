Direção do AICEP recua no novo mapa de escritórios

Afinal, o escritório do AICEP em Timor já não vai encerrar nem passar a sua representação para a delegação na Indonésia.

Depois da polémica suscitada pelo anúncio precipitado da redução de escritórios em todo o mundo, com vários embaixadores a fazerem ouvir os seus protestos em cartas enviadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros liderado por João Cravinho, a direção do AICEP, presidida por Filipe Santos Costa, recuou e decidiu manter, apenas com ligeiras alterações, o atual mapa e o mesmo número de representações.

A decisão final do AICEP determina o encerramento dos escritórios em Teerão, Havana e Cantão, mas, em contrapartida, anuncia que passará a contar com novas delegações em Telavive, Ríade e Singapura. Ou seja, já não há redução de quadros nem fecho de escritórios considerados fundamentais para o desenvolvimento da diplomacia económica nacional.