Presidente da República conversa com alunos de Oeiras sobre 'Dia da Democracia'

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve à conversa com alunos de escolas de Oeiras, no Auditório do Taguspark, no âmbito da apresentação do “Dia da Democracia”, um projeto apoiado pela Câmara Municipal de Oeiras e pela Associação Sedes.

Na plateia do evento, que contou também com a presença de Isaltino Morais, autarca de Oeiras, e de Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, estavam maioritariamente jovens.