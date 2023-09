PME Summit para impulsionar os negócios em Portugal

O PME Summit é o maior evento online gratuito dedicado a Pequenas e Médias Empresas, e irá decorrer no próximo dia 29, em formato online, das 09h00 às 19h00.

Ao longo da cimeira serão abordadas áreas tão diversas do mundo dos negócios, tais como: Liderança, Gestão, Finanças, Marketing, Vendas, Incentivos do Governo, Contabilidade e Casos Sucesso. O evento assume-se como uma oportunidade única para que os participantes aprendam as melhores práticas e estratégias para impulsionar os seus negócios, e é uma organização conjunta da Vendus.pt e Racius.

«O objetivo deste evento é mesmo ajudar as empresas em Portugal a impulsionarem os seus negócios, uma vez que teremos oradores que irão abordar várias áreas, como marketing, vendas, apoios ao investimento, contabilidade, liderança e empreendedorismo, cruciais tanto na criação das empresas como na sua manutenção e melhoramento», afirmou Nuno Santos, CEO e Co-Founder Vendus.

O responsável lembra ainda o ‘boom’ a que se assistiu nos últimos anos: «Depois da pandemia, assistimos à criação de várias empresas e ao surgimento de vários profissionais independentes. Isto é uma amostra da capacidade de empreendedorismo em Portugal, mesmo que muitas vezes se reme contra a maré de uma Economia pouco competitiva e com a burocracia e poucos apoios que ainda existem».