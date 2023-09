Madeira. CDS demarca-se "expressamente do acordo" entre PSD e PAN

Nuno Melo enviou, esta quinta-feira, uma carta aos militantes do CDS-PP, sobre o acordo de incidência parlamentar entre o PSD e o PAN na Madeira.

“O CDS-PP demarca-se expressamente do acordo celebrado entre o PSD-Madeira e o PAN. Não obstante, compete exclusivamente ao CDS-Madeira, nos termos dos estatutos do partido e no quadro da sua autonomia regional, adotar uma decisão acerca do acordo e da participação no Governo Regional da Madeira”, escreve o presidente do partido, na carte a que o Nascer do SOL teve acesso.

A posição da direção do partido foi divulgada após uma reunião da comissão executiva do partido, que decorreu na quarta-feira à noite.

Na carta, o presidente do CDS-PP reiterou que a estrutura regional do partido “não teve qualquer participação neste acordo de incidência parlamentar”, e que se trata, por isso, de um “acordo bilateral celebrado apenas entre o PSD - Madeira e o PAN”.

“O único acordo que o CDS-Madeira celebrou foi com o PSD-Madeira relativo à coligação pré-eleitoral Somos Madeira”, sublinhou.

Nuno Melo salientou ainda que o PAN é “um adversário político” do CDS-PP, que “como partido do centro-direita e da direita democrática, tem uma visão doutrinal e ideológica completamente oposta e antagónica à do PAN acerca do personalismo, do mundo rural, das tradições e costumes e de todo um modo de vida em sociedade”.

Para o líder centrista, “seria possível procurar outra alternativa para garantir a governabilidade da região no espaço político do centro-direita”.