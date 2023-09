PJ detém suspeito de matar grávida de sete meses em Vila Viçosa

A Polícia Judiciária deteve, na quarta-feira, um homem, de 44 anos, suspeito de ter matado uma grávida de sete meses, em Vila Viçosa, em junho.

“A vítima, de 35 anos de idade, que coabitava com o suspeito, encontrava-se grávida de 7 meses e foi atingida no peito”, lê-se no comunicado das autoridades.

O crime ocorreu num local ermo, “num quadro motivado por ciúmes”, acrescenta a PJ.

O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. Em causa está a um crime de homicídio qualificado.