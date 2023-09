Calor. Temperaturas podem chegar aos 37 graus no fim de semana

As temperaturas máximas no continente vão estar acima dos 30 graus a partir de sexta-feira, podendo atingir os 37º em algumas regiões do país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O estado do tempo no continente será influenciado por uma "intensa crista anticiclónica localizada sobre a Europa Ocidental, associada ao transporte de uma massa de ar quente e seco, com origem no Norte de África", explicou a meteorologista Ângela Lourenço, citada pela agência Lusa.

Sublinhe-se que esta subida generalizada das temperaturas, acompanhada de pouca humidade do ar, agrava o risco de incêndio rural, alertou ainda a meteorologista.