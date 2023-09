Comissão Política do PAN aprova acordo de incidência parlamentar na Madeira

A Comissão Política Nacional do PAN aprovou "por uma ampla maioria", na quarta-feira à noite, a ratificação do acordo de incidência parlamentar entre o partido e o PSD na Madeira.

"A Comissão Política Nacional do PAN (CPN) aprovou a ratificação, por uma ampla maioria, do 'acordo de incidência parlamentar' celebrado com o PSD na Madeira, durante a reunião de hoje", lê-se num comunicado do partido, divulgado ao início da madrugada.

O PAN defendeu que se trata de "uma oportunidade histórica para introduzir as causas e valores do partido na governação regional, contribuindo, assim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, numa Madeira onde a proteção animal seja uma realidade e a proteção ambiental não seja apenas um agitar de bandeira".

O partido garantiu ainda que irá “acompanhar de perto o desenvolvimento deste acordo e garantir que ele reflita os interesses e preocupações das causas PAN".

Por outro lado, o PAN fez questão de sublinhar que este entendimento "não é dar carta branca ao PSD Madeira ou ao Dr. Miguel Albuquerque, mas antes defender o cumprimento das propostas que foram apresentadas durante a campanha eleitoral".