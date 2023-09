António Costa recebido hoje pelo Papa Francisco no Vaticano

O primeiro-ministro António Costa é recebido, esta quinta-feira, no Vaticano pelo Papa, para agradecer a escolha de Portugal para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e a visita de Francisco ao país realizada em agosto.

A audiência com o Papa, realizada a pedido do chefe do Governo português, começa às 09h00 (08h00 em Lisboa).

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que teve a tutela da organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), juntam-se depois ao encontro.

Depois do encontro com o Papa, o primeiro-ministro vai ser recebido pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, fazendo-se acompanhar pelo resto da delegação portuguesa e pelo embaixador Domingos Fezas Vital.