Diretor executivo do SNS diz que urgências rotativas vão manter-se no inverno

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde anunciou, esta quarta-feira, que o plano de funcionamento das urgências de ginecologia e obstetrícia e blocos de parto vai manter-se durante o período de inverno.

"Em função da avaliação positiva que nós consideramos desta 'Operação Nascer em Segurança no SNS', foi consensualizado manter, de forma prudente e cautelosa, a continuação desta metodologia no próximo período de inverno, com ligeiras alterações e realizando nova avaliação no final desse tempo", afirmou Fernando Araújo, na Comissão parlamentar de Saúde, onde foi ouvido, a pedido do PSD, sobre o encerramento das urgências pediátricas e do bloco de partos do Hospital de Portimão.

Recorde-se que o modelo de funcionamento rotativo está em vigor desde o fim de semana de Natal de 2022.

"Nestes nove meses de 2023, [a operação] tem permitido a articulação entre instituições da mesma área geográfica, assegurando a resposta a todas as grávidas com proximidade, com qualidade e com segurança", garantiu o diretor executivo do SNS.

Segundo Fernando Araújo, "foi reduzido em mais de 80% os fechos imprevistos", o que, para o responsável, significa que o modelo foi “cumprido com efetividade", embora também tenha reconhecido que existiram “questões pontuais”.

Entre 1 de junho e 24 de setembro, salientou, dos cerca de 7.500 partos, apenas 27 grávidas, "cerca de 0,4%", foram transferidas para hospitais privados.