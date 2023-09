Travis King, um soldado norte-americano que entrou ilegalmente na Coreia do Norte, vai ser expulso do país.

Foi no dia 18 de julho que o militar conseguiu entrar em território norte-coreano, quando fazia uma visita civil a uma aldeia fronteiriça.

De acordo com a imprensa internacional, King disse ter entrado ilegalmente na Coreia do Norte porque tinha “um mau sentimento contra os maus-tratos desumanos e a discriminação racial” no exército dos Estados Unidos, somando a “desilusão” que estava a sentir com “a desigualdade da sociedade norte-americana”.

O soldado é o primeiro cidadão dos EUA, nos últimos anos, a ser detido no país.

No mês passado, a Coreia do Norte admitiu que tinha detido Travis King e que se encontrava a investigar os motivos da sua entrada no país.