Feijóo falha primeira tentativa de governar Espanha

Alberto Núñez Feijóo falhou, esta quarta-feira, a sua tentativa de se tornar primeiro-ministro de Espanha: somou 178 votos contra no Parlamento espanhol e apenas 172 a favor.

A votação de hoje será repetida na sexta-feira, tal como prevê a Constituição, mas não se prevêm mudanças consideráveis nos resultados, escreve a imprensa espanhola.

Recorde-se que o PP foi o partido mais votado nas eleições de 23 de julho e o Rei de Espanha, Felipe VI, indicou Feijóo como candidato a primeiro-ministro, mas a sua investidura tem de ser votada pelo Parlamento.

Feijóo conta com o apoio de 172 deputados, do PP, do Vox e de dois partidos regionais de Navarra e das Canárias, mas são precisos 176 votos para obter maioria absoluta.

Assim, na melhor das hipóteses, o líder do PP precisa da abstenção de outros partidos, todos eles de esquerda ou nacionalistas e independentistas da Catalunha, Galiza e País Basco, para ser eleito primeiro-ministro.