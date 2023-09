Ativistas do clima voltam a 'atacar' evento com tinta

A Feira Internacional de Lisboa (FIL) foi, esta quarta-feira de manhã, alvo de um protesto levado a cabo pelo grupo Climáximo.

Os ativistas pelo clima atiraram tinta vermelha contra a entrada do evento, que se dedica ao setor da aviação, e também interromperam um painel em curso no qual estavam a participar os CEO da TAP. “Eles estão a matar-nos”, pode ler-se numa tarja, exibida à entrada.

O World Aviation Festival integra várias conferências e exposições dirigidas a líderes das companhias aéreas.

Ao Expresso, a PSP avançou que o incidente ocorreu pelas 10h28 e que cinco jovens foram identificados pelas autoridades, com três a serem intercetados no exterior do edifício do evento e os outros dois já no interior.

A porta-voz do movimento Climáximo explicou, à Sic Notícias, que o protesto acontece num evento que pretende discutir o futuro da aviação, mas que tem no painel “os maiores responsáveis e culpados pela crise climática”.

O protesto ocorre um dia depois de ativistas climáticos, desta vez da Greve Climática Estudantil, terem atirado tinta verde contra o ministro do Ambiente, durante uma conferência.