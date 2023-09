Antes de começar este artigo de opinião vou dar conhecimento do meu registo de interesses: sou amigo de Luís Filipe Menezes e vivo em Gaia, sou independente, não tenho filiação partidária, nunca exerci um cargo público, toda a vida tive uma profissão, fundei um fórum de debate político - Clube dos Pensadores ( CdP).

Contudo isso não me inibe de reflectir e ter uma opinião sobre a vida política em Gaia.

Luís Filipe Menezes já foi presidente da CM Gaia, para além, de líder do PSD, conselheiro de Estado, membro de um governo, deputado, actualmente, é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa, deste modo, é sempre um putativo candidato a algo importante

Luí s Filipe Menezes esteve esta semana no Clube dos Pensadores, senti-o em forma e com uma clarividência política notável ao dissertar sobre “Portugal, hoje”. Um debate pertinente em que focou o porquê de Portugal continuar com um atraso secular. É preciso mesmo Portugal mudar de vida.

A espessura intelectual e experiência política de Luís Filipe Menezes fazem falta à política nacional e local.

Foi pena, pois, o tempo soube a pouco, mas o CdP tem um formato e um método muito próprio. Há tempo estipulado para falar para que o maior número de pessoas poder participar se assim entender. O lema é não cansar as pessoas, já pouca gente sai de casa para ouvir um político.

Evidentemente que paira uma pergunta que todos querem saber a resposta: Luís Filipe Menezes volta ou não volta a Gaia? Candidata-se ou não se candidata?

O tema “candidaturas autárquicas” não estava em cima da mesa, ainda faltam 2 anos e esse processo deve decorrer com normalidade e por vontade do próprio.

Eu por mim gostava que voltasse, por mil e umas razões. Luís Filipe Menezes tem pedigree, sabe estar, tem classe, inteligente, tem bom gosto, tem obra feita na cidade que fala por si, vive em Gaia ( há pouco tempo comprou uma casa em Miramar), humano, sensível, sabe escutar, entre outras.

E, o mais importante, tem uma esposa ( Ana Caetano Menezes), advogada, simpática, informal que percebe os meandros da política, que não se importa, de uma eventual candidatura do seu marido, em detrimento de menos tempo com a família.

Os dados estão lançados, mas atenção, o líder do PSD, Luís Montenegro deve fazer as suas démarches para persuadir Menezes a aceitar ser candidato do PSD em Gaia, de outro modo, o PSD vai ser, de novo, copiosamente derrotado.

Montenegro para ser, um dia, primeiro-ministro tem que vencer as autárquicas e as três maiores cidades: Lisboa, Porto, Gaia.

Luís Filipe Menezes tem uma dimensão que não se compadece com concelhias, distritais, lutas internas e sindicato de votos paroquiais.

A sua figura paira acima disso tudo.

O conselho que deixo aqui é o seguinte: o líder do PSD deve chamar a si o dossier autárquico nas cidades principais e, deve ser ele a escolher os candidatos.

Fundador do Clube dos Pensadores