UE. 43% dos turistas são visitantes internacionais

A União Europeia representa 5,6% da população mundial e 3% da área terrestre mundial, mas embora pequena, segundo a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT), recebeu 45,8% de todas as chegadas de turismo internacional no mundo em 2022. Os dados, apresentados esta quarta-feira pelo Eurostat têm como objetivo celebrar o Dia Mundial do Turismo.

E destaca que os 10 principais países de destino em todo o mundo incluíam seis membros da União Europeia: França, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Áustria.

Os dados do gabinete de estatística europeu mostram que os turistas estrangeiros da UE e de países extra-UE representaram 43% de todas as noites passadas em alojamentos turísticos da UE em 2022. Em 11 dos 27 países, o fluxo dominante consistia em turistas estrangeiros.

Em três países, os turistas internacionais (da UE e de países extra-UE) representaram mais de 90% das noites turísticas passadas: Malta (92%), Croácia e Chipre (ambos 91%). O mesmo aconteceu no Luxemburgo e na Grécia, onde o mercado externo representou 86% e 84%, respetivamente, das noites de turismo. Na Áustria, na Eslovénia, em Portugal e em Espanha, esta percentagem situou-se entre 60% e 70%.

Em termos absolutos, os maiores números de noites de turismo internacional (países da UE e países terceiros) foram registados em Espanha (270 milhões de noites) e Itália (201 milhões de noites), representando conjuntamente 40% de todas as noites de turismo internacional passadas em estabelecimentos de alojamento.

“Embora a forte atratividade para turistas estrangeiros impulsione a economia de um país e contribua para uma melhor compreensão mútua do povo e da cultura do país, a elevada dependência externa também pode tornar um destino mais vulnerável em caso de choque externo, como desastres naturais ou pandemias que afetem mobilidade internacional”, detalha o Eurostat.

Os viajantes nacionais da UE (que viajam dentro do seu próprio país de residência) representaram 57% de todas as noites passadas em alojamentos turísticos na UE no ano passado.