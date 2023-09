Negociações sobre adesão da Ucrânia à UE devem começar ainda este ano

Se tudo correr como previsto, as negociações formais sobre a adesão da Ucrânia, e também da Moldova, à União Europeia (UE), devem ser iniciadas até ao final do ano. Quem o diz é a presidente do Parlamento Europeu, que pede aos Estados-membros para não desiludirem “milhões de pessoas”.

“Em vez de nos centrarmos na data (…) – e é bom que exista uma data em cima da mesa -, vamos concentrar-nos na esperança de iniciar as negociações de adesão até ao final deste ano”, disse Roberta Metsola, em entrevista à agência Lusa, acrescentando que, “se a Ucrânia e a Moldova estiverem prontas, as negociações de adesão devem poder ser iniciadas de forma progressiva”.

“As negociações de adesão deveriam poder ser iniciadas e progressivas [porque] cada país tem o seu próprio caminho, mas não desiludamos os milhões de pessoas que olham para a Europa como a sua casa”, disse ainda.

O processo está a avançar “rapidamente” uma vez que as recomendações que estão a ser feitas “estão a ser atendidas”, diz ainda a responsável, que deixa claro: “temos de estar prontos para dar o próximo passo e, portanto, se a Ucrânia e a Moldova estiverem prontas, então as negociações de adesão devem ser concluídas”.