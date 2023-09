Combustíveis. Aprenda a ultrapassar os preços altos

Num mercado de preços altos e com valores a baterem recordes atrás de recordes, o Governo decidiu avançar com uma redução adicional dos “descontos” nos combustíveis, de dois cêntimos por litro no gasóleo e um cêntimo por litro na gasolina. Feitas as contas, a redução de impostos determinada pelas medidas atualmente em vigor é de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 26 cêntimos por litro de gasolina.

No entanto, tendo apenas em conta o desconto no ISP, o imposto totaliza agora 15,1 cêntimos por litro no gasóleo e 16,3 cêntimos por litro na gasolina. Além disso, mantém-se inalterada a suspensão parcial da atualização da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2 (taxa de carbono). O Governo diz ainda que o consumo de combustíveis nos primeiros oito meses de 2023 atingiu o recorde da última década.

“O consumo de combustíveis rodoviários até agosto, último mês com dados publicados, regista um crescimento acumulado de cerca de 8% face ao período homólogo. Além disso, a tributação dos combustíveis em Portugal está abaixo da média ponderada da Zona Euro: 6% no gasóleo e 5% na gasolina”, disse em comunicado. Ao mesmo tempo, o Executivo garantiu que irá continuar “a avaliar regularmente a evolução do mercado de combustíveis, no quadro de medidas de mitigação de choque geopolítico, dos objetivos ambientais da tributação sobre os combustíveis, dos níveis de consumo praticados e de convergência do peso dos impostos sobre os combustíveis com a média da Zona Euro”.

De acordo com os valores disponibilizados esta segunda-feira no site maisgasolina, o preço médio da gasolina 95 simples ronda os 1,916 euros por litro, enquanto a gasolina 98 ultrapassa os dois euros. Já o gasóleo simples está a marcar 1,884 euros por litro e o aditivado 1,944 euros . No entanto, fazendo uma ronda pelos valores praticados pelas principais gasolineiras, facilmente se encontram valores superiores face a estes médios que são anunciados. Ainda assim, em teoria, os combustíveis das gasolineiras low-cost são mais económicos do que os normalmente comercializados nos postos de abastecimento. No entanto, a Apetro tem afirmado que não é possível às petrolíferas praticarem os preços das grandes superfícies “alterando apenas um dos fatores de redução dos preços”, já que a carga fiscal praticada em Portugal tem um peso muito grande no valor final a cobrar ao cliente. Quanto à sua qualidade, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) garante que “não há nada a temer em relação à qualidade dos combustíveis simples”.

Fidelização Para fazer face ao sobe e desce dos preços dos combustíveis, os consumidores portugueses multiplicam-se em ações para conseguirem reduzir o preço a pagar na fatura final. As fórmulas são simples e passam por recorrer a vales de descontos e aos combustíveis simples, e por abastecer em bombas low-cost. Vale tudo desde que a missão seja gastar menos.

Apostar em combustível de marca ainda continua a ser a estratégia seguida pelos portugueses. E a razão apontada para esta escolha é simples: mais quilómetros por depósito, ter descontos e a limpeza do motor são os aspetos considerados mais importantes na escolha de um combustível com aditivos.

A verdade é que as quatro grandes petrolíferas – Galp, Repsol, BP e Cepsa – continuam atentas ao fator que mais pesa na decisão dos consumidores. E se sempre apostaram em cartões de fidelização com pontos que podiam trocar pelos mais variados produtos, as petrolíferas tiveram de encontrar promoções alternativas que respondessem à principal aspiração dos clientes: descontos na hora e no preço final. Daí a sua aposta em cartões de desconto.

Outra aposta das marcas é o desconto por dia ou ao fim de semana – a iniciativa que mais impacto tem no aumento das vendas e que até consegue trazer de volta alguns daqueles antigos clientes que foram seduzidos pelas bombas dos supermercados.

Comparar preços

• Esteja atento às ofertas disponíveis. O preço de hoje poderá não ser o de amanhã e talvez o posto ao lado pratique valores diferentes. Existem sites que permitem fazer a comparação

Ateste o depósito

• Poupa não só tempo como dinheiro. Com as deslocações extra, vai acabar por gastar mais dinheiro. De preferência abasteça nos períodos mais frescos do dia porque a gasolina está mais densa, logo compra mais por menos

Conduza devagar

• Conduzir a altas velocidades significa gastar mais combustível. Se o veículo tiver cruise control use-o em autoestrada, porque a condução automática é mais económica

Tenha a manutenção em dia

• O veículo com a manutenção em dia terá uma performance mais eficaz com consumos menores. Além disso, não se esqueça de verificar a pressão dos pneus, o óleo, os filtros de ar, o alinhamento da direção, etc.

Estacione à sombra

• Prefira locais com sombra. Estacionar ao sol favorece a evaporação do combustível

Estude as rotas

• Utilize o computador de bordo (ou o método tradicional de anotar os quilómetros depois de atestar o depósito) para medir consumos e escolher os percursos mais económicos. No entanto, evite estradas não alcatroadas ou de difícil acesso, pois vias em mau estado podem aumentar o consumo de combustível até 30%.

Cabaz de descontos

BP

Cartões/promoções próprios

• Cartão de fidelização BP Premier Plus

• Cartão de Crédito BP Powerplus

• Campanhas de desconto e pontos que permitem trocar por produtos

Parcerias

• Pingo Doce (cartão Poupa Mais)

• Sócios do Automóvel Clube de Portugal; Aquashow; 5àSec; ANTRAL; Inatel, entre outros

Novidades

• Os clientes da EDP Comercial que tenham cartão Poupa Mais e abasteçam nos postos BP vão pagar menos pela eletricidade e pelo gás

Galp

Cartões/promoções próprios

• Cartão de fidelização Galp+

• Galp frota (profissionais)

Parcerias

• Promoção com o Continente

• Cartão Universo

CEPSA

Cartões/promoções próprios

• Cartão de fidelização Cepsa Eu Volto

• Cartão de crédito Cepsa Porque Eu Volto

• Cartão Cepsa Star para profissionais

• Campanhas de desconto e pontos que permitem trocar por produtos

Parcerias

• O cartão DECO+ dá desconto de até 11 cêntimos por litro em gasolina, gasóleo e GPL

Repsol

Cartões e promoções próprias

• Cartão solidário

• Cartão para profissionais Solrede

• Campanhas de desconto e pontos que permitem trocar por produtos

Parcerias

• Sócios do Benfica, Porto, Braga e Belenenses

• Clientes da Direct e Ageas Seguros

• Associados do Montepio

• El Corte Inglés, Fnac, Santander