Portugal conquista três medalhas de ouro no campeonato do Mundo de Patinagem Artística na Colômbia

Começou a 19 de setembro o Campeonato do Mundo de Patinagem Artística, na Colômbia, e a Seleção Nacional de Patinagem Artística, que está a concorrer na especialidade de patinagem livre, já conquistou três medalhas de ouro desde o início da competição.

Destaca-se a prestação do atleta Pedro Walgode que se sagrou campeão do mundo de patinagem artística, na prova Solo Dance, no escalão de Seniores.

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP), em comunicado, esclarece que o atleta português tinha terminado a prova de style dance em terceiro lugar, mas conseguiu recuperar e conquistar o primeiro lugar na prova de freedance, "o que lhe permitiu conquistar o título mundial, com um total de 156.88 pontos".

Pedro Walgode afirmou, na mesma nota, que a conquista "significa o culminar de 20 anos de carreira desportiva".

Também Mariana Pinheiro e Diogo Costa alcançaram o título de campeões do mundo de solo dance, mas no escalão de juniores. A atleta tornou-se a primeira mulher portuguesa a conquistar ouro nos mundiais de patinagem artística, em provas solo.

Num comunicado da FPP, Mariana Pinheiro sagrou-se campeã com a marca dos 138.33 pontos nas provas de style dance e freedance.

Diogo Costa, que já tinha conquistado a medalha de prata no Campeonato da Europa, conquistou a medalha de ouro no Campeonato do Mundo com a marca dos 127.25 pontos.



A comitiva portuguesa conquistou, ainda, uma medalha de prata e uma medalha de bronze na especialidade de pares de dança, no escalão de juniores.



Ema Pitoco e Diogo Carvalho sagraram-se vice-campeões do mundo de pares de dança com a pontuação de 126.40 nas provas de style dance e freedance.

Mariana Pinheiro e Diogo Ferreira conquistaram a medalha de bronze de pares de dança com 121.76 pontos na provas de style dance e freedance.