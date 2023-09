Rússia ataca porto ucraniano em Odessa

A região de Odessa voltou, na madrugada desta terça-feira, a ser atacada pelas forças russas. Os drones atingiram o porto de Izmail, no rio Danúbio, disse o exército ucraniano.

O ataque teve uma duração de duas horas e danificou dezenas de camiões e seis carrinhas, disse o chefe da Administração Militar de Odessa, através das redes sociais.

“As defesas antiaéreas têm trabalhado com extraordinária intensidade. A maior parte dos drones foram abatidos”, garantiu Oleg Kiper, acrescentando que, “infelizmente, no distrito de Izmail houve impactos nas infraestruturas portuárias”.

Os drones explosivos Shahed, fabricados no Irão, provocaram também um incêndio, que, entretanto, já foi dado como extinto. Ao todo, de acordo com Kiev, o ataque desta madrugada contou com 38 drones, tendo 26 sido abatidos pelas defesas antiaéreas.

Já na região de Donetsk, na cidade de Avdiivka, um outro ataque com mísseis russos destruiu uma casa, que ficou “praticamente inabitável”, disse o governador regional, Igor Moroz.

“As consequências deste ataque estão cuidadosamente documentadas, mais cedo ou mais tarde esta prova será usada contra a Rússia num tribunal internacional”, referiu.