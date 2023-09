Duarte Cordeiro atacado em palco de cimeira com tinta verde

O ministro do Ambiente e da Ação Climática foi atacado por ativistas climáticos, que atiraram ovos com tinta verde quando Duarte Cordeiro subiu ao palco na abertura da CNN Portugal Summit, esta terça-feira.

As duas jovens, que pertencem movimento Greve Climática Estudantil, foram imediatamente intercetadas por militares da GNR, mas ainda gritaram: "Sem futuro não há paz" e "Este é o último inverno com gás".

"Esta conferência é uma fachada para limpar a imagem das empresas que em Portugal estão a lucrar com as crises climática e de custo de vida", defende Matilde Ventura, porta voz desta ação. "O Ministro provou com a sua presença que prefere compactuar com os criminosos que nos estão a levar para o colapso do que garantir que nós, jovens que nascemos em crise climática, temos um futuro", lê num comunicado do movimento.

Para o movimento de ativistas climáticos, o ministro Duarte Cordeiro de não ter "legitimidade social para falar sobre crise climática".

"O Ministro diz que respeita as nossas ações, mas se ele nos respeitasse cumpria aquilo que a ciência dita como necessário", comenta Matilde, "se respeitasse os jovens não tentava limpar a imagem das empresas que estão a condenar o nosso futuro". Afirma ainda que "Conhecemos as propostas deste ministro, estão todas longe do necessário".

Depois do incidente, a intervenção do ministro do Ambiente foi adiada. Sublinhe-se que a cimeira desta terça-feira tem com tema: "A nova energia é verde", e que conta com a presença dos CEO da Galp e da EDP, que patrocinam o evento.

O ministro manifestou “compreensão” para com quem protesta, mas frisou que “a intolerância não é caminho para lado nenhum”. Num apontamento de humor, Duarte Cordeiro ainda disse: “Pelo menos acertaram na cor, é verde, que é uma cor que aprecio”, referindo-se ao facto de ser adepto do Sporting.