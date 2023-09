Dois sismos registados nos Açores

Foram sentidos, nesta segunda-feira, dois sismos de intensidade 4 na escala de Richter, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

De acordo o CIVISA, o primeiro sismo foi registado às 16h44 locais (17h44 em Lisboa), com magnitude 4 na escala de Richter, e teve epicentro a cerca de 3 quilómetros a nordeste da Santa Bárbara, na ilha Terceira.

O segundo evento, com a mesma intensidade na escala de Richter, foi registado às 16:47 locais (17:47 em Lisboa), com epicentro a cerca de 2 quilómetros a nordeste da Santa Bárbara.

Desde 24 de junho de 2022 que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, se encontra "acima dos valores normais de referência", com o nível de alerta científico V2 (possível reativação do sistema -- sinais de atividade moderada).

Foram hoje instaladas duas estações de GNSS (sistema de navegação por satélite), para monitorizar a deformação de terrenos na ilha.

Segundo fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores não houve registo de danos