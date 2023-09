Jogo entre Ajax e Feyenoord vai ser reatado esta semana à porta fechada

O jogo entre as equipas Ajax e Feyenoord vai ser reatado na quarta-feira, à porta-fechada, após ter sido interrompido no domingo devido ao lançamento de tochas para o relvado pelos adeptos anfitriões, anunciou esta segunda-feira, a Federação de Futebol dos Países Baixos.

O encontro da sexta jornada da Liga neerlandesa esteve interrompido por duas vezes e foi suspenso, pelo arbitro Serdar Gözübüyük, aos 55 minutos, devido ao comportamento incorreto dos adeptos do Ajax, que arremessaram também outros objetos para o relvado, entre os quais garrafas.

No momento da suspensão, o Feyenoord vencia ao Ajax por 3-0.

Após a partida ter sido suspensa, os adeptos do Ajax provocarão distúrbios no exterior do estádio, o que levou à intervenção da polícia e resultou na detenção de 15 pessoas, de acordo com a informação divulgada pela comunicação social neerlandesa.

O Ajax está a protagonizar um dos piores inícios de época de sempre no campeonato, tendo conseguido alcançar uma vitória, dois empates e uma derrota e não perdia por uma diferença de três golos em casa ao intervalo desde 1977