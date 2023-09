Rússia emite mandado de busca contra presidente do Tribunal Penal Internacional

Sem especificar o motivo, a Rússia incluiu o presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), Piotr Hofmanski, na lista de pessoas procuradas pela Justiça Russa.

O Ministério do Interior Russo indicou, no portal de dados de pessoas procuradas, que o presidente do TPI é “procurado no âmbito de uma investigação criminal”. A nota governamental é citada pelas agências estatais TASS e Ria Novosti, que, no entanto, não divulgam mais detalhes.

Recorde-se que o TPI, com sede em Haia, nos Países Baixos, emitiu, em março deste ano, um mandado de captura para o Presidente russo, Vladimir Putin, acusando-o de crimes de guerra de deportação forçada de crianças ucranianas.

Em agosto, Moscovo já tinha anunciado a imposição de sanções ao procurador do TPI Karim Khan, que emitiu o mandado de captura do Presidente russo.

