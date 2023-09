Medicamentos. Idosos com CSI passam a ter desconto imediato

Os idosos que sejam beneficiários do Complemento Solidário passam a ter, a partir desta segunda-feira, um desconto imediato na compra dos medicamentos comparticipados.

Até ao momento, este desconto era feito através de um pedido de reembolso, mas agora os beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI) “deixam de ter de apresentar a fatura de aquisição dos medicamentos no centro de saúde, de requerer os Benefícios Adicionais de Saúde (desconto de 50% na parcela do preço não comparticipada pelo Estado), e de aguardar pelo processamento e pagamento do reembolso, juntamente com a pensão e o CSI”, informa o Executivo, através de um comunicado conjunto das áreas governativas do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Digitalização e Modernização Administrativa, e Saúde.

A alteração, implementada no âmbito do programa SIMPLEX, dispensa os idosos do pagamento de 50% da parcela não comparticipada no preço dos medicamentos.

O Governo informa ainda que além do apoio nos medicamentos, cuja atribuição passa a ser automática no ato da compra, os beneficiários do CSI continuam a ter direito ao reembolso das despesas que tenham com a aquisição de óculos e lentes (75% da despesa, até ao limite de 100€, de dois em dois anos) e com a aquisição de próteses dentárias removíveis (75% da despesa, até ao limite de 250€, de três em três anos).

Estes beneficiários podem ainda aceder, de forma gratuita, às consultas de dentista/estomatologista, através do cheque-dentista, entre uma lista de profissionais de saúde oral disponível no centro de saúde.