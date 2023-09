Lisboa. Julgamento de terroristas iraquianos foi adiado

O arranque do julgamento dos dois irmãos iraquianos acusados de crimes de guerra e adesão a organização terrorista foi adiado, depois de a defesa ter pedido o afastamento do juiz.

O julgamento deveria ter início esta segunda-feira, mas de acordo com o despacho do Tribunal Central Criminal de Lisboa, foi entregue pela defesa um pedido de afastamento do juiz, que será apreciado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, o que resulta no adiamento e na suspensão das audiências marcadas para segunda e terça-feira.

Recorde-se que em causa está a atividade dos arguidos enquanto membros do autoproclamado Estado Islâmico (EI), nos departamentos da Polícia Religiosa e dos Serviços de Inteligência, entre 2014 e 2016, altura em que chegaram a Portugal.